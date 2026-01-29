В Вологодской области построят 106 модульных гостиниц за счет госсубсидий

В Вологодской области в 2025–2027 годах планируют создать 106 модульных средств размещения на 215 номеров. Бюджетные средства на строительство гостиниц выделены в рамках федеральной программы субсидирования строительства модульных гостиниц нацпроекта «Туризм и гостеприимство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Субсидии направили на шесть проектов в Кирилловском, Грязовецком и Вологодском муниципальных округах, уточнили в правительстве региона. Первые 37 модулей на 94 номера намерены ввести в эксплуатацию в апреле 2026 года.

Параллельно в регионе развивают водный туризм. В навигацию 2026 года планируют спустить на воду два прогулочных судна в Вологде и одно в Череповце. Для этого формируют инфраструктуру, в том числе понтонные причалы и береговые зарядные станции.

Кроме того, в правительстве области сообщили о развитии проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза». Совместно с АФК «Система» и ДОМ.РФ регион планирует создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа с круглогодичным культурно-этнографическим кластером площадью 166,7 гектара. Заявленные планы включают строительство не менее 20 гостиничных объектов, общий объем инвестиций может достигнуть 22 млрд рублей.

Артемий Чулков