15 человек спасли из пожара на улице Мира в Пензе

Ранним утром в одном из многоквартирных домов Ленинского района Пензы произошел пожар. Подробности сообщило региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Пензенской области Фото: МЧС Пензенской области

Сообщение о ЧП на ул. Мира поступило спасателям в 6:42. В комнате на втором этаже горели вещи. Площадь пожара составила 1 кв. м. На место отправили четыре расчета.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из задымленного подъезда. Шестерых вывели при помощи спасательных устройств. Еще девять человек вышли сами. Пострадавших нет. Специалисты выясняют причину возгорания.

Дарья Васенина