МЧС объявило по Ульяновской области на пятницу желтый уровень опасности

В четверг ГУ МЧС по Ульяновской области, ссылаясь на прогноз Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, объявило на пятницу, 30 января, желтый уровень опасности по погодным условиям.

Как отмечает ГУ МЧС, 30 января ожидаются неблагоприятные погодные явления: облачно, снег, мокрый снег, местами сильный. Ночью и утром местами метель, местами — гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью и утром отдельные порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1°С, -6°С, днем -4°С, +1°С. В Ульяновске ожидаются на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

В гидрометцентре также отмечают наличие рисков схода снежных масс и ледовых образований с кровли зданий на людей и припаркованные автомобили, а также обрушение строительных конструкций в связи с накоплением снега на крышах зданий, увеличением снеговой нагрузки.

Андрей Васильев, Ульяновск