ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Решение о внесении России в черный список ЕС по противодействию отмыванию денег вступило в силу 29 января, следует из журнала Совета ЕС. На практике это приведет к ужесточению надзора и проверок в Европе всех финансовых операций, связанных с Россией.

Само решение о внесении РФ в антиотмывочный черный список было принято Еврокомиссией 3 декабря 2025 года. Затем сработала так называемая процедура умолчания, когда не было возражений ни от одного государства ЕС.

Черный список вводит дополнительные обязательства для европейских банков. Они будут обязаны контролировать любые транзакции, связанные с российскими контрагентами — как юридическими, так и физическими лицами. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сказала, что эта мера призвана затруднить России финансирование боевых действий на Украине.