Якушев рассказал о построенных при поддержке ЕР школах

С 2019 года в России было построено более 1,7 тыс. школ при поддержке «Единой России» (ЕР), рассчитанных на 1 млн мест. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр просвещения России Сергей Кравцов (слева) и первый заместитель председателя Совета Федерации России, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев

«Из них в 2025-м введены в эксплуатацию 80 объектов общей мощностью 67,2 тыс. мест»,— уточнил господин Якушев во время всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования (цитата по «РИА Новости»).

С 2019 по 2025 год, по словам Владимира Якушева, введено в эксплуатацию свыше 1,6 тыс. детских сада для 248 тыс. детей. Кроме того, ЕР участвует в программе по капремонту школ и детсадов. За три года число отремонтированных школ превысило 6,5 тыс.

Как отметил Владимир Якушев, 64,6% школ, ремонт которых софинансировал федбюджет, находится в сельской местности и малых городах. «Это хороший показатель»,— уточнил секретарь генсовета ЕР. Господин Якушев также призвал принять «срочные меры», чтобы в установленные сроки подготовить к работе еще не сданные объекты.