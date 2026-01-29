В Оренбурге в суд направили дело о хищении более 5,9 млн рублей у пожилых граждан

В Дзержинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Новосибирской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает прокуратура Оренбуржья.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый согласился на поступившее ему через мессенджер предложение от неизвестного лица о хищении денег у граждан. «Работодатель» звонил пожилым жителям, представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал ложные сведения об угрозе хищения принадлежащих им денег и необходимости их передачи курьеру для перевода на «безопасный» счет.

Обвиняемый получил от четырех потерпевших более 5,9 млн руб., затем он внес похищенное на крипто-счет.

Руфия Кутляева