Банк России сообщил о рекордной сумме международных резервов в $786 млрд

Международные резервы России достигли рекордных $786,9 млрд, следует из данных Банка России на 23 января 2026 года. За неделю их сумма увеличилась на $17,8 млрд, или на 2,3%.

Предыдущий рекордный показатель международных резервов страны составил $769,1 млрд. Его зафиксировали 16 января 2026 года.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их структуру входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также другие резервные активы.