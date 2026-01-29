Доходы санаторно-курортных учреждений Татарстана за январь–ноябрь 2025 года составили около 6 млрд руб., что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на президента ассоциации «Санатории Татарстана» Евгения Терентьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год доходы санаториев Татарстана выросли на 11,6%

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ За год доходы санаториев Татарстана выросли на 11,6%

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По объему доходов республика заняла 8-е место среди регионов России. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Ставропольский край и Крым.

При росте выручки количество ночевок в санаториях Татарстана снизилось на 4,4% — до 1,4 млн. При этом число гостей, напротив, выросло на 2,1% и превысило 152 тыс. человек.

По словам Терентьева, сокращение продолжительности путевок является общероссийской тенденцией. Он также отметил, что 2026 год может стать непростым для отрасли и санаториям потребуется активнее работать над новыми услугами и форматами привлечения гостей.

Анна Кайдалова