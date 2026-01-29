За год доходы санаториев Татарстана выросли на 11,6%
Доходы санаторно-курортных учреждений Татарстана за январь–ноябрь 2025 года составили около 6 млрд руб., что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на президента ассоциации «Санатории Татарстана» Евгения Терентьева.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По объему доходов республика заняла 8-е место среди регионов России. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Ставропольский край и Крым.
При росте выручки количество ночевок в санаториях Татарстана снизилось на 4,4% — до 1,4 млн. При этом число гостей, напротив, выросло на 2,1% и превысило 152 тыс. человек.
По словам Терентьева, сокращение продолжительности путевок является общероссийской тенденцией. Он также отметил, что 2026 год может стать непростым для отрасли и санаториям потребуется активнее работать над новыми услугами и форматами привлечения гостей.