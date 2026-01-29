Суд в Петербурге назначил экс-супруге боксера Бивола 60 часов обязательных работ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшей жене боксера Дмитрия Бивола Екатерине 60 часов обязательных работ по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Екатерины Бивол Фото: Соцсети Екатерины Бивол

Поводом стала публикация видеозаписи с Екатериной Бивол в одном из Telegram-каналов от 22 ноября этого года, на которую обратил внимание центр «Э» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Лингвистическая экспертиза показала, что в ролике содержатся оскорбление и нецензурная брань в адрес группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения — кыргызов и казахов.

Ранее прокуратура Петербурга возбуждала в отношении Екатерины Бивол дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) после обращений ее бывшего мужа. Мировой судья вынес ей предупреждение за публикации, оскорбляющие боксера.

Артемий Чулков