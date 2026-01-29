Налоги — дело добровольное
Почему ФНС просит погасить долги за давний период
Налоговики стали просить бизнес добровольно погасить старые задолженности. Forbes называет эту стратегию «Мягким давлением». ФНС приглашает руководство компаний «на рабочие встречи» и предлагает добровольно доплатить налоги за периоды, по которым вышли сроки давности. Речь идет об уплате НДС и НДФЛ за 2022 год и ранее. Так как по закону проводить выездные проверки по этим периодам нельзя. По словам собеседников Forbes, если предприниматели отказываются доплачивать, инспекции угрожают провести аудит за последние три года. Тенденцию подтверждают и юристы, опрошенные “Ъ FM”.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Бывает, что компании уже погасили долги за давние периоды, но им все равно приходят доначисления, говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По его словам, это происходит из-за ошибок в системе, которая автоматически учитывает все налоговые платежи: «Сложилась странная ситуация. Удивительно, что остатки выверили лишь спустя три года с введения ЕНС. Добровольный подход к оплате неновый, но в данном случае предложение выплатить долги, которые выявила инспекция спустя три года, выглядит странно. Уже есть споры по ЕНС, где налоговый орган даже пытается нарисовать это отрицательное сальдо, например, за какой-нибудь 2018 год, уверяя, что это просто техническая операция. А когда компания идет в суд, налоговая не может представить материалы ни камеральных, ни выездных проверок, например, в части НДФЛ, который она якобы не уплатила в отношении сотрудников. Учитывая, что есть реальная проблема с достоверностью этих сведений, бизнес должен их проверить».
В ноябре у налоговой службы появилось право списывать задолженность со счетов физлиц без предварительного обращения в суд. Но в случае с доначислениями за давние периоды это можно оспорить, объясняет адвокат, руководитель налоговой практики юрфирмы Orlova\Ermolenko Дмитрий Парамонов: «Мы сталкиваемся в нашей практике с тем, что ФНС уведомляет налогоплательщиков о том, что у них есть какие-то задолженности за пределами трехлетнего срока. Такая ситуация встречается и у юрлиц, и у физлиц. Но с компаниями налоговая обычно обращается более осторожно, понимая, что обычно организации в целом понимают, как работает механизм налоговых проверок, какие есть сроки, как правильно взаимодействовать с налоговыми органами. Другое дело — физические лица. В нашей практике есть дела, когда обращаются за взысканием за пределами не то что трех, а более 10 лет. К сожалению, у налоговой инспекции одна позиция — просто направляется требование с остатками выявленной задолженности за давние периоды, это требование используют для того, чтобы подать в порядке приказного судопроизводства заявление в мировой суд.
Как оспорить это в суде? Физлицу очень важно отреагировать, самостоятельно или с помощью юристов, и отбить эти требования, признав задолженности невозможными к взысканию. Тогда на основании судебного решения налоговая готова снять эту задолженность. Самостоятельно они не хотят, отказываются это делать, им нужно только судебное решение. Ситуация сложная, и она усугубится тем, что для налоговых органов с ноября для взыскания задолженности не требуется решение суда. Но плательщики, физлица, могут не успеть отреагировать на события, происходящие в их личных кабинетах».
По данным Росстата, в 2025-м задолженность физлиц и компаний по налогам достигла рекордного размера —1,2 трлн руб. “Ъ FM” направил запрос в Федеральную налоговую службу и ждет ответа.