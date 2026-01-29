Налоги — дело добровольное

Налоговики стали просить бизнес добровольно погасить старые задолженности. Forbes называет эту стратегию «Мягким давлением». ФНС приглашает руководство компаний «на рабочие встречи» и предлагает добровольно доплатить налоги за периоды, по которым вышли сроки давности. Речь идет об уплате НДС и НДФЛ за 2022 год и ранее. Так как по закону проводить выездные проверки по этим периодам нельзя. По словам собеседников Forbes, если предприниматели отказываются доплачивать, инспекции угрожают провести аудит за последние три года. Тенденцию подтверждают и юристы, опрошенные “Ъ FM”.

Бывает, что компании уже погасили долги за давние периоды, но им все равно приходят доначисления, говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По его словам, это происходит из-за ошибок в системе, которая автоматически учитывает все налоговые платежи: «Сложилась странная ситуация. Удивительно, что остатки выверили лишь спустя три года с введения ЕНС. Добровольный подход к оплате неновый, но в данном случае предложение выплатить долги, которые выявила инспекция спустя три года, выглядит странно. Уже есть споры по ЕНС, где налоговый орган даже пытается нарисовать это отрицательное сальдо, например, за какой-нибудь 2018 год, уверяя, что это просто техническая операция. А когда компания идет в суд, налоговая не может представить материалы ни камеральных, ни выездных проверок, например, в части НДФЛ, который она якобы не уплатила в отношении сотрудников. Учитывая, что есть реальная проблема с достоверностью этих сведений, бизнес должен их проверить».

В ноябре у налоговой службы появилось право списывать задолженность со счетов физлиц без предварительного обращения в суд. Но в случае с доначислениями за давние периоды это можно оспорить, объясняет адвокат, руководитель налоговой практики юрфирмы Orlova\Ermolenko Дмитрий Парамонов: «Мы сталкиваемся в нашей практике с тем, что ФНС уведомляет налогоплательщиков о том, что у них есть какие-то задолженности за пределами трехлетнего срока. Такая ситуация встречается и у юрлиц, и у физлиц. Но с компаниями налоговая обычно обращается более осторожно, понимая, что обычно организации в целом понимают, как работает механизм налоговых проверок, какие есть сроки, как правильно взаимодействовать с налоговыми органами. Другое дело — физические лица. В нашей практике есть дела, когда обращаются за взысканием за пределами не то что трех, а более 10 лет. К сожалению, у налоговой инспекции одна позиция — просто направляется требование с остатками выявленной задолженности за давние периоды, это требование используют для того, чтобы подать в порядке приказного судопроизводства заявление в мировой суд.

Как оспорить это в суде? Физлицу очень важно отреагировать, самостоятельно или с помощью юристов, и отбить эти требования, признав задолженности невозможными к взысканию. Тогда на основании судебного решения налоговая готова снять эту задолженность. Самостоятельно они не хотят, отказываются это делать, им нужно только судебное решение. Ситуация сложная, и она усугубится тем, что для налоговых органов с ноября для взыскания задолженности не требуется решение суда. Но плательщики, физлица, могут не успеть отреагировать на события, происходящие в их личных кабинетах».

По данным Росстата, в 2025-м задолженность физлиц и компаний по налогам достигла рекордного размера —1,2 трлн руб. “Ъ FM” направил запрос в Федеральную налоговую службу и ждет ответа.

