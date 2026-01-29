Суд изъял в казну квартиру бывшего вице-мэра Краснодара Мавриди

Краснодарский краевой суд удовлетворил требования краевой прокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, в казну отошла квартира в краевом центре площадью 183 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Бывший вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Надзорному ведомству стало известно, что у господина Мавриди нет документов, подтверждающих приобретение жилья на законные доходы. Квартира была оформлена на самого чиновника и его отца. По данным прокуратуры, стоимость квартиры составляет 10,9 млн руб.

Кирилл Мавриди занял должность заместителя главы Краснодара в октябре 2021 года, спустя два месяца был арестован. В ноябре 2024 года суд признал его виновным в получении взяток (пять эпизодов) в период, когда он работал заместителем руководителя департамента строительства Краснодарского края. Руководители коммерческих организаций—подрядчиков по государственным и муниципальным контрактам передавали Мавриди вознаграждение в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. за согласование приема работ. В общей сложности чиновник получил 1,6 млн руб.

В ноябре 2024 года бывшему вице-мэру Краснодара было назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, но подсудимого освободили от отбывания срока, поскольку он длительное время находился в СИЗО и под домашним арестом.

Анна Перова, Краснодар