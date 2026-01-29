Суд назначил бывшему руководителю районного центра физической культуры и спорта штраф за присвоение части зарплат сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

В Марий Эл экс-директора спортцентра оштрафовали за присвоение денег сотрудников

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как установлено в ходе разбирательства, экс-директор, злоупотребляя должностным авторитетом, под предлогом срочных пожертвований на нужды учреждения систематически требовал от подчиненных переводить часть заработной платы, включая стимулирующие выплаты, на свои личные банковские карты.

Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вину подсудимый не признал. Он обязан возместить потерпевшим причиненный ущерб в размере 150 тыс. руб.

Анна Кайдалова