Полиция задержала вора более 600 экспонатов Бристольского музея

Полиция британского города Бристоль арестовала мужчину, участвовавшего в ограблении местного музея в сентябре прошлого года, сообщает BBC. Еще четверых грабителей полиция все еще пытается найти.

Резная статуэтка Будды из слоновой кости и пряжка от униформы Ост-Индской компании, украденные из Бристольского музея Фото: Bristol Museum Подозреваемые в краже экспонатов Бристольского музея Фото: Avon and Somerset Police

25 сентября прошлого года пятеро мужчин пробрались в музей и украли более 600 экспонатов, представлявших «значительную культурную ценность». Среди них были военные реликвии, украшения, палеонтологические находки и резные фигурки из слоновой кости, бронзы и серебра. В музее заявили, что украденные предметы олицетворяли историю взаимодействия Британии с другими частями Британской империи и охватывали период с XVIII по XX век. До 2013 года они принадлежали Музею Британской империи, а после его ликвидации были переданы в городской музей.

Полиция Бристоля сообщила об ограблении только в декабре, попросив помощи в поимке преступников у граждан. «Мы все еще просим у граждан помочь установить личности четырех мужчин, изображенных на фотографиях, и публикуем два коротких видеоролика с людьми, с которыми нам хотелось бы побеседовать»,— заявил представитель полиции.

Кирилл Сарханянц