В 2026 году на расселение жителей Марий Эл из аварийного жилья направят 515 млн

В 2026 году в Марий Эл планируют расселить 6,05 тыс. кв. метров аварийного жилья и обеспечить новым жильем 401 человека. На эти цели предусмотрено 515 млн руб., сообщил глава региона Юрий Зайцев.

По его словам, в 2025 году в Республике Марий Эл в два раза перевыполнены плановые показатели по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2025 году в Марий Эл новое жилье получили 126 человек. Было расселено 1,8 тыс. кв. метров аварийного фонда. Общий объем финансирования программы составил 194,8 млн руб.

Анна Кайдалова