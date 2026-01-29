В Нижнем Новгороде на стоянке нашли краснокнижного орлана в синтетическом мешке

Сотрудники зоопарка «Лимпопо» обнаружили на автостоянке в Нижнем Новгороде краснокнижного белоплечего орлана, ареалом обитания которого являются регионы Дальнего Востока. На стоянку птицу подбросили неизвестные, посадив орлана в синтетический мешок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Росприроднадзор выдал специальное разрешение на изъятие птицы из естественной среды. Сейчас орлан находится в зоопарке на карантине. Ветеринары выяснили, что ему три года. Птица истощена, у нее есть травма крыла.

После выздоровления птицы будет принято решение о ее дальнейшей судьбе. Возможно, его выпустят в естественную среду обитания.

По данным Росприроднадзора, белоплечий орлан занесен в Красную книгу России. Он гнездится на Камчатском полуострове, на Курилах, в прибрежной зоне вокруг Охотского моря, в низовьях реки Амур, на севере Сахалина и на Шантарских островах.