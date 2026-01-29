АТОР предложила ЦБ увеличить лимит на ввоз в Россию иностранной валюты

Ассоциация туроператоров России предложила ЦБ РФ увеличить недекларируемый лимит на ввоз в страну наличной иностранной валюты. Сейчас он составляет $10 тыс. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

АТОР предложила увеличение лимита как одну из мер по стимулированию въездного туризма. Полный список предложений ассоциация изложила в письме регулятору. По данным АТОР, большинство иностранных туристов в России — обеспеченные граждане стран Ближнего Востока и Азии. Сумма $10 тыс. может оказаться недостаточной для «комфортного отдыха премиальной аудитории», считают в организации.

Ассоциация также обратила внимание Банка России на другие проблемы иностранных туристов:

отсутствие круглосуточных пунктов обмена валюты для туристов, прибывающих вечерними или ночными рейсами;

отказ банков принимать к обмену старые купюры без уточнения критериев их ветхости.

Со 2 марта 2022 года в России действует запрет на вывоз за границу наличной валюты на сумму свыше $10 тыс. на одного человека. При ввозе в страну денег на большую сумму требуется заполнить декларацию.