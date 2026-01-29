Житель Тамбовской области получил 18 лет за госизмену и подготовку к диверсии

Тамбовский облсуд признал 33-летнего жителя региона виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 2. ст. 281 УК РФ). Ему назначено 18 лет лишения свободы, три из которых тамбовчанин проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В надзоре уточнили, что в качестве дополнительного наказания подсудимому назначили ограничение свободы на один год и штраф в размере 200 тыс. руб.

Суд установил, что в 2024 году фигурант вступил в контакт с представителем украинских спецслужб, который предложил ему сотрудничество. Тамбовчанин получил задание совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры и приобрел необходимые материалы.

В июле 2024 года его задержали сотрудники регионального УФСБ. В августе того же года стало известно о возбуждении уголовного дела.

Алина Морозова