Татарстан занял пятое место в России по числу легковых автомобилей

Татарстан вошел в пятерку регионов России с наибольшим количеством зарегистрированных легковых автомобилей. В республике в 2025 году насчитывается 1 млн 827 тыс. машин, сообщает ТАСС.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Татарстан уступил Москве, где насчитывается 4 млн 191 тыс. авто, Московской области, где количество автомобилей выросло до 3 млн 209 тыс., Краснодарскому краю с 2 млн 445 тыс. легковых автомобилей и Санкт-Петербургу (1 млн 888 тыс.).

Всего, как отмечается, у россиян зарегистрировано более 52,8 млн легковых автомобилей.

Анна Кайдалова