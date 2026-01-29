Петербургский метрополитен начал обновление «синей» ветки поездами «Балтиец»

Метрополитен приступил к плановому обновлению подвижного состава на Московско-Петроградской линии, сообщает пресс-служба Смольного. В ночь на 29 января началась обкатка первого современного поезда модели «Балтиец», окрашенного в фирменные цвета линии.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, утром 29 января в электродепо «Автово» прибыл уже второй состав «Балтийца». Поезд прошел техническую приемку, в ходе которой специалисты проверили электрооборудование, системы безопасности, двери и отделку салонов.

После завершения проверок новый состав также начнет обкатку в тоннелях подземки. Мероприятие, по словам градоначальника, знаменует начало поэтапной замены устаревшего парка на одной из самых загруженных линий петербургского метрополитена.

Андрей Маркелов