Звание «Заслуженный артист Нижегородской области» утвердили депутаты засобрания

Законодательное собрание Нижегородской области 29 января утвердило изменения в региональный закон о наградах и премиях. Основным нововведением стало учреждение звания «Заслуженный артист Нижегородской области».

Его будут присваивать артистам, режиссерам, композиторам, дирижерам, балетмейстерам, хормейстерам и музыкальным исполнителям, которые работают в сфере искусства не менее 15 лет. В исключительных случаях звание может быть присвоено и без учета стажа.

Также депутаты одобрили учреждение новой региональной награды —почетного знака «За заслуги в сфере охраны труда». Им будут награждать нижегородцев, которые внесли значительный вклад в развитие системы управления охраной труда. Решение о награждении будет принимать губернатор Нижегородской области.

По предложению молодежного парламента депутаты заксобрания учредили новую региональную награду — медаль имени Матрены Вольской. Ею будут награждать людей, вносящих большой вклад в воспитание детей и молодежи. Поучить награду смогут не более 60 человек в год. Представить кандидатов должны губернатор, депутаты регионального парламента, органы МСУ и общественные организации.

Андрей Репин