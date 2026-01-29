Участнице террористического и запрещенного «Айдара» заочно дали 9 лет колонии

Суд вынес приговор командиру бронетранспортера украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией в России и запрещен), россиянке Юлии Толопе. Ее заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Толопа

По данным следствия, фигурантка уехала на Украину и вступила в «Айдар» (признан террористическим и запрещен) в 2014 году. Она получила должность командира БМП-2 и участвовала в боях в ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. Осужденная объявлена в международный розыск.

Никита Черненко