Обвиняемый в коррупции бывший чиновник Петербурга подписал контракт с Минобороны

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Красносельского района Олега Фадеенко. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Прекращение дела связано с тем, что господин Фадеенко заключил контракт с Минобороны России, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным СКР, Олег Фадеенко договорился о получении денег от учредителя охранного предприятия «Рейдер» в обмен на покровительство. Между охранным предприятием и образовательными учреждениями Красносельского района в 2023 году были заключены госконтракты на общую сумму не менее 300 млн руб. Господин Фадеенко был задержан в декабре 2024 года.

Предполагаемый посредник господина Фадеенко — Мушег Карапетян. В отношении него судебное разбирательство продолжается по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.