У автобуса в Сарапуле отвалились задние колеса во время движения

В Сарапуле у автобуса №91 отошли задние колеса во время движения по маршруту из-за открутившихся гаек на левой стороне задней оси. Как рассказали в администрации города, водитель не провел техосмотр перед выходом на рейс.

Фото: Telegram-канал «Типичный Сарапул»

Служебная проверка показала, что водитель не провел контрольный осмотр перед выходом автобуса на маршрут, что считается нарушением регламента и должностных инструкций. Ему объявили выговор, с остальными водителями проводят дополнительные инструктажи. Усилен контроль за выполнением предрейсового техконтроля со стороны мастеров и диспетчеров.

Работа маршрута полностью восстановлена, автобус отремонтирован и допущен к эксплуатации. В администрации добавили, что каждый автобус проходит техосмотр перед выходом. «Это ежедневная стандартная процедура, включающая проверку ключевых систем транспортного средства, в том числе и ходовой части. Без отметки о прохождении этого осмотра автобус на линию не выпускается»,— объяснили в муниципалитете.

Владислав Галичанин