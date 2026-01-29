Татарстан вошел в тройку лидеров по IT-ипотеке

Татарстан вошел в число ведущих регионов России по развитию IT-сферы и объемам льготной IT-ипотеки. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Илья Начвин на итоговой коллегии Минцифры республики.

По объему выданных кредитов республика входит в топ-3 регионов страны — общий объем составил 42 млрд руб.

По словам господина Начвина, ежегодно вузы и колледжи Татарстана выпускают порядка 4 тыс. специалистов в сфере информационных технологий.

Одним из ключевых факторов роста стало увеличение числа резидентов IT-парка — за последнее время их количество почти удвоилось. Кроме того, в Татарстан переехали 34 IT-компании с совокупной выручкой свыше 8 млрд руб.

