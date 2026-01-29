В Ульяновске прокуратура проводит проверку в связи с отключением водоснабжения более 100 МКД

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска проводит проверку в связи с прекращением водоснабжения ряда многоквартирных домов, сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

В частности, отмечает ведомство, оценивается полнота мер, принимаемых органами власти к устранению последствий коммунальной аварии, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В облпрокуратуре «Ъ-Волга» пояснили, что надзорное ведомство приступает к проверкам, как правило, когда нарушены нормативные сроки устранения аварий в коммунальных системах. «Но в данной ситуации случай из ряда вон выходящий, поскольку без водоснабжения остались более 100 домов»,— сказал «Ъ-Волга» старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

В четверг в 11:53 МУП «Ульяновскводоканал» сообщило, что специалисты предприятия ведут аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети в Железнодорожном районе на ул. Кирова, в связи с чем на этой улице временно отключено холодное водоснабжение домов №5-119.

Ранее в этот же день «Ульяновскводоканал» сообщил об отключении водоснабжения ряда МКД в Засвияжском районе в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети около 39-го дома на ул. Полбина.

Также в четверг сообщалось об отключении водоснабжения трех десятков домов частного сектора в Ленинском районе города из-за аварийно-восстановительных работ в районе 67-го дома на 2-м пер. Ватутина.

Кроме того, заметили в прокуратуре региона, продолжается проверка обстоятельств, действий органов власти и муниципальных служб при выполнении аварийно-восстановительных работ в Ленинском районе Ульяновска в воскресенье, 25 января, когда в сильный мороз из-за аварии на теплосетях без теплоснабжения остались многоквартирные дома в центре города, на ул. Минаева, ул. К. Либкнехта, ул. 12 Сентября.

Андрей Васильев, Ульяновск