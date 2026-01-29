«МегаФон» построил крупнейшую в России частную LTE-сеть. Цифровая инфраструктура объединила три ключевых объекта компании «Эльгауголь»: Эльгинское угольное месторождение, порт «Эльга» и Тихоокеанскую железнодорожную ветку протяженностью более 530 км. Частная сеть обеспечивает голосовую связь, высокоскоростную передачу данных, телеметрию и точное позиционирование техники, позволяет мониторить системы энергетики, координировать логистику и управлять производственными процессами.

Криптовалютная биржа Bybit начнет предоставлять своим клиентам банковские услуги, сообщает Bloomberg со ссылкой на генерального директора платформы. Счета будут открываться с помощью банков-партнеров. Клиенты Bybit смогут хранить там свои средства в долларах США и других фиатных валютах.

Доход суверенного фонда Норвегии составил более $247 млрд в 2025 году. Значительный вклад в общую доходность внесли акции технологических, финансовых и горнодобывающих компаний. Суверенный фонд Норвегии — это подразделение норвежского ЦБ. В него власти страны направляют доходы от нефти, которые фонд затем вкладывает в недвижимость или ценные бумаги.