В Самарской области назвали самые популярные и редкие имена новорожденных

В правительстве Самарской области со ссылкой на комитет ЗАГС региона «Ъ-Волга» назвали самые популярные имена, которыми называли новорожденных в 2025 году, и самые редкие.

Самым популярным именем среди мальчиков в прошлом году стало Михаил (536 детей). Также в число популярных у родителей имен вошли: Александр (457), Артем (393), Максим (329), Матвей (329), Иван (320), Роман (320), Лев (300), Мирон (277), Марк (277).

Среди девочек самое популярное имя — София (403). Также самарские родители дочерей часто называли следующими именами: Анна (383), Ева (380), Василиса (342), Виктория (325), Варвара (325), Полина (268), Мария (262), Валерия (254), Мирослава (242), Арина (234).

К редким и необычным именам 2025 года у мальчиков относятся: Весемир, Иоанн, Кольт, Космос, Пантелеймон, Савватий, Север, Яромир, Ярополк. Редкие и необычные имена у девочек за прошлый год: Августина, Забава, Капитолина, Лукерья, Матрена, Офелия, Павла, Славяна, Феврония, Яра.

Руфия Кутляева