В Тюменской школе произошло массовое отравление детей

Массовое заболевание школьников с признаками кишечной инфекции произошло в селе Онохино (Тюменская область), сообщили в информационном центре правительства региона. По данным Telegram-канала Baza, один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Остальные 115 школьников лечатся амбулаторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В областном правительстве заявили, что на месте уже сформированы медицинские бригады, в состав которых входят врач-педиатр и инфекционист. «Сотрудники департамента здравоохранения Тюменской области совместно с Управлением Роспотребнадзора осуществляют полный контроль над оказанием необходимой медицинской помощи населению и проводят противоэпидемические мероприятия»,— говорится в сообщении.

Департамент здравоохранения Тюменской области открыл круглосуточную горячую линию для консультаций пациентов с симптомами кишечной инфекции. По факту массового отравления детей региональная прокуратура начала проверку.

Полина Бабинцева