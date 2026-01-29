В Самарской области количество браков увеличилось на 3%, разводов снизилось на 22%

В 2025 году количество заключенных браков в Самарской области увеличилось на 3% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили «Ъ-Волга» в правительстве региона со ссылкой на комитет ЗАГС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Наблюдается позитивная динамика в снижении количества разводов. По сравнению с 2024 годом в прошлом году на 22% уменьшилось количество записей актов о расторжении брака.

Впервые брак зарегистрировали 49% пар. Чаще всего в брак вступают женщины в возрасте от 20 до 24 лет, мужчины в возрасте 25-29 лет. Самыми востребованными датами для создания семьи стали: 25 июля (351 пара), 8 августа (280), 25 апреля (276), 6 июня (246), 15 августа (243).

Руфия Кутляева