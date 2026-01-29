Известный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан подписал свою книгу для главы республики Рустама Минниханова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Джеки Чан подписал книгу для главы Татарстана

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Актер также попросил передать господину Минниханову личный привет. Книгу раису республики передали на коллегии Минцифры Татарстана

Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, режиссер, продюсер и певец. Он родился 7 апреля 1954 года в Гонконге и стал всемирно известен благодаря ролям в боевиках и комедийных фильмах.

Анна Кайдалова