Джеки Чан подписал книгу для главы Татарстана
Известный актер и мастер боевых искусств Джеки Чан подписал свою книгу для главы республики Рустама Минниханова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь раиса республики Лилия Галимова.
Джеки Чан подписал книгу для главы Татарстана
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Актер также попросил передать господину Минниханову личный привет. Книгу раису республики передали на коллегии Минцифры Татарстана
Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актер, каскадер, режиссер, продюсер и певец. Он родился 7 апреля 1954 года в Гонконге и стал всемирно известен благодаря ролям в боевиках и комедийных фильмах.