«Предметы сознательно имитируют самые дешевые вещи»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему бренды превращают в предметы роскоши резиновые тапочки, пластырь или сумку-торбу.

Сейчас довольно активно обсуждают один люксовый аксессуар и иронизируют над обладателями оного как над «жертвами маркетинга». Речь идет об обычных резиновых flip-flops от The Row. Красные с черной перемычкой, текущий сезон, цена на Farfetch — без малого $1 тыс. Визуально — максимально базовая вещь, по себестоимости сопоставимая с масс-маркетом, но именно вокруг нее и подобных сегодня строится дискуссия о том, где проходит граница между люксом, иронией и демонстративным потреблением.

У Hermеs в принципе практически любой объект может стать предметом роскоши, вплоть до брендированного пластыря за $200. Но абсолютным рекордсменом в этой категории остается Balenciaga: кожаный «мусорный пакет» Trash Pouch почти за $2 тыс., фестивальный тканевый браслетик за $3 тыс., «икеевская» сумка-торба за $2 тыс. — все эти предметы сознательно имитируют самые дешевые и утилитарные вещи. Рассуждений на эту тему много не только в блогах, но и в профессиональной прессе, включая Vogue Business и Financial Times, где подчеркивается простая мысль: цена в люксе давно не отражает себестоимость, и в этом нет ничего нового. И конечно, это маркетинг. Не зря о таких предметах говорят на каждом углу и в далеких от мира моды кругах.

Интереснее другая мысль профессиональной прессы: такие вещи становятся куда более сильным социальным маркером, чем кашемировый свитер или сумка из экзотической кожи, потому что они буквально транслируют готовность заплатить большие деньги за то, за что большинство платить не станет. И в этой логике резиновые тапки за $1 тыс. оказываются «выше» крокодиловой сумки как самая откровенная попытка показать свой статус.

Анна Минакова