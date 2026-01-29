«Римляне мололи зерна и разводили виноградным соком»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как острая приправа завоевала мир.

Фото: Tim Graham / Getty Images

Дижонская, баварская, итальянская фруктовая, английская из Дарема, орлеанская с белым уксусом — разновидности горчицы в Европе не счесть. А что было делать, если долгие века горчица оставалась в Старом Свете единственной острой специей? Римляне мололи горчичные зерна и разводили виноградным соком. Острая приправа была так популярна, что горчичные семена завезли в завоеванные провинции — Галлию и Британию, тем самым обеспечив работой монахов-огородников на все Средние века. Они заботились об урожаях, экспериментировали со специями и попутно открывали целебные свойства растений.

Как оказалось, горчица помогает от простуды, одышки, различных хворей, стимулирует аппетит и спасает от зубной боли. И поэтому, когда в Европу стали завозить все больше экзотических специй из Америки и Азии, горчица не потеряла народной любви. Даже в России, где ее освоили лишь в XVIII веке. Зато русская горчица оказалась самой ядреной. Русские долго запрягают, но зато ездят быстро. И с огоньком.

