Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие изобретения поспособствовали созданию машины.

Фото: benz&co

29 января считается днем рождения автомобиля. Именно в этот день в 1886 году (то есть нынче у нас относительно круглая дата — 140 лет) Карл Бенц получил патент на изобретенную им трехколесную моторную повозку. Именно ее признали первым в мире автомобилем, оборудованным двигателем внутреннего сгорания, хотя приблизительно в то же самое время Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах в своих мастерских создали что-то даже более похожее на автомобиль в его современном понимании, по крайней мере, четырехколесное. Но, как говорится, «кто первый встал, того и валенки».

История знает немало примеров, когда разные ученые одновременно приблизились к одному и тому же открытию, но лишь один из них получал патент и мировое признание. В России, кстати, 29 января отмечается День первооткрывателя, так что уместно вспомнить, что полезного для автомобиля изобрели у нас в стране. А изобрели на самом деле немало — это и электромобиль Ипполита Романова. В конце XIX века эта тележка на батарейках могла разгонять водителя и пассажира до фантастических по тому времени 40 км/ч. Для реализации проекта в сколь-либо заметном масштабе, как всегда, не хватило денег.

Если заглянуть еще раньше, то надо вспомнить, что соединение стальных деталей путем плавления линии стыковки под действием высоких температур, то есть, попросту говоря, «сварку», без которой сегодня трудно представить изготовление автомобильных кузовов, изобрел русский ученый по фамилии Бенардос. Двигатель, работающий на солярке, одновременно с Рудольфом Дизелем в конце XIX века разработал студент Санкт-Петербургского технологического института Густав Тринклер. Уже в XX веке наши ученые имели самое прямое отношение к изобретению кожзаменителя, светодиодных ламп, первого экрана, понтонного кузова и даже самого первого в мире кроссовера. Так что 29 января праздник должен быть не только у компании Mercedes-Benz, которая сегодня считает себя самым первым в мире производителем автомобилей.

Дмитрий Гронский