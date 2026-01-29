«Аренда творчества»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, что получит пользователь продуктов компании из Купертино.

Apple запустила подписку Creator Studio. За $12,99 в месяц или $129 в год пользователю открывают доступ к видеоредактору Final Cut Pro, аудиоредактору Logic Pro и графическому редактору Pixelmator Pro на Mac и iPad. Также в пакете MainStage для живых выступлений на Mac, Motion для анимации и Compressor для кодирования видео. Люди, которые могут подтвердить статус студента или преподавателя, получат более доступный вариант подписки за $2.99 ежемесячно или $29.99 сразу за год. В России пакет Creator Studio пока не доступен. Это связано с ограничениями работы в нашей стране ИИ на основе разработок OpenAI, которые используются в новых версиях приложений.

На первый взгляд предложение Apple выглядит дешевле, чем покупка программ по отдельности. Но не на дистанции. В сумме разовое, но пожизненное приобретение Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro обойдется примерно в $550. Что из этого, сколько по времени и как часто вы будете использовать — ваше дело. В любом случае полный набор инструментов тоже ваш. А подписка — это аренда. Вам ничего не принадлежит. Когда вы ее прервете, приложения станут недоступны. Проекты останутся на устройстве, но вы не сможете их редактировать. Это все равно, что взять в прокат строительные инструменты, чтобы сделать ремонт в съемной квартире. Как только вы перестаете платить аренду, вы съезжаете, но забрать ремонт с собой не сможете.

В 2003 году Стив Джобс высказался о музыкальных подписках: «Люди не хотят арендовать музыку. Вы слушаете любимую песню тысячу раз в жизни — это означает $1 тыс. подписки только на одну песню». Тут основатель Apple, как показало время, заблуждался. Люди активно пользуются музыкой по подписке. Но пользователь каждый день прослушивает множество треков, имея доступ к фонотеке с миллионами песен. Корректно ли экстраполировать это на офисные приложения и решения для творчества? Каждый решит, исходя из частоты и широты своих запросов. Как мне кажется, куда важнее, чтобы был выбор — купить разово или взять подписку. К примеру, приложение Pixelmator Classic для планшетов iPad, которое можно было приобрести пожизненно, больше не получает обновлений. А новая версия Pro доступна лишь по подписке.

Александр Леви