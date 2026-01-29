Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о технологии, помогающей людям с ограниченными возможностями пользоваться компьютером.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Исследователи из Китая представили новый трекер для отслеживания движения глаз. Он помогает людям с ограниченными возможностями пользоваться компьютером и геймерам погружаться в миры виртуальной реальности. Прорыв в том, что новая разработка не нуждается в подзарядке. Главное — не забывать моргать.

Как следует из работы, опубликованной в журнале Cell Reports Physical Science, по весу решение сравнимо с обычными очками, а основной компонент — тонкий и гибкий слой, который надевается как линза. При моргании он трется о веко, генерируя статическое электричество. В основе технологии — трибоэлектрический эффект, знакомый всем, кто натирал воздушный шарик о волосы, чтобы потом прикрепить его к стене. Этот заряд трекера может сохраняться до десяти минут, сообщают ученые. Команда протестировала разработку как на механической модели глаза, заставляя ее листать текст, так и на живом кролике. Однако, несмотря на заявления о скором использовании в авиации, космонавтике и системах помощи водителям, технология остается лабораторным прототипом. Ее главный вызов — не физика, а биология и удобство: насколько комфортно будет человеку постоянно носить линзы, которые трутся о веки для зарядки? И как часто он будет об этом думать?

