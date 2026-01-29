Более 40 пособий и социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат и компенсаций, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Соответствующее постановление кабмина от 23 января сегодня опубликовала правительственная пресс-служба. Величина индексации — 5,6%, по уровню потребительской инфляции, пояснил господин Мишустин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тыс. руб., на второго и последующих детей — до 963 тыс. руб. Индексация будет распространяться не только на новые сертификаты, но и на остатки неизрасходованных средств, сказал премьер.

Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка — до 28,5 тыс. руб. Выплата женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», с февраля составит 76,5 тыс. руб.

Материнский капитал — это программа господдержки, которая действует с 2007 до конца 2030 года. Сейчас семьи при рождении или усыновлении первенца имеют право на выплаты в размере 690 тыс. руб., при появлении второго и последующих детей — 912 тыс. руб.