Самарская область заняла третье место в ПФО по количеству новорожденных в 2025 году

По результатам 2025 года Самарская область стала третьей в ПФО по количеству зарегистрированных записей актов о рождении. Об этом сообщили «Ъ-Волга» в правительстве региона со ссылкой на комитет ЗАГС Самарской области.

В прошлом году мальчиков родилось чуть больше, чем девочек — 51% и 49% соответственно. Из общего числа новорожденных в регионе 40,6% составили первые дети, 31,8% — вторые. Сохранилась тенденция по увеличению доли рождений в семьях третьих детей и составила 17,6%. Доля рождения четвертых детей составила 6%, 4% — пятые и последующие. В 29 семьях родились восьмые дети, в 18 — девятые и в двух семьях — одиннадцатые.

В 273 самарских семьях родились двойни, в четырех — тройни.

Возраст матери, родившей первенца, составил 25-29 лет, возраст отца — 30-34. Возраст самой взрослой матери в регионе — 51 год, отца — 74 года.

Наибольшее количество детей было зарегистрировано 08 августа — 100 малышей. Также популярными днями рождения стали: 21 августа (96 малышей), 7 августа (94), 14 марта (94), 5 июня (93) и 25 июля (92).

