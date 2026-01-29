Саратовская область выиграла только два гранта в сфере агротуризма

В Саратовской области два проекта в сфере агротуризма получили гранты на общую сумму 20 млн руб. Это стало результатом участия региона в федеральной программе поддержки сельского туризма, запущенной в 2022 году. Всего в стране на развитие агротуризма выделено более 2 млрд руб., поддержано свыше 300 проектов из 54 регионов.

И.о. заместителя председателя правительства области — министр сельского хозяйства Василий Котов

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ

На депутатских слушаниях в областной думе обсуждались перспективы развития сельского туризма как инструмента восстановления сельских территорий. Председатель думы Алексей Антонов отметил, что регион обладает аграрным потенциалом, который может быть использован для привлечения туристов. Министр сельского хозяйства Василий Котов подчеркнул рост внутреннего туризма в России и высокий потенциал Саратовской области благодаря разнообразию природных ландшафтов.

Конкурс на получение грантов проходил по строгим критериям: состояние инфраструктуры, транспортная доступность, возможность включения проекта в туристические маршруты и посещаемость. В Саратовской области заявки на гранты подавались через региональный минсельхоз. Из всех поданных проектов были одобрены «Лукоморье» в Аткарском районе и «Яблоневый сад» в Хвалынском районе.

Средства были направлены на реконструкцию гостиничных домиков, закупку техники и мебели, а также на обновление помещений для животных, с которыми могут познакомиться туристы. Оба проекта получили по 10 млн руб. на реализацию мероприятий по развитию агротуризма.

Региональные власти планируют продолжить работу по привлечению инвестиций в сельский туризм. Ожидается, что развитие инфраструктуры и повышение качества услуг помогут увеличить поток туристов и улучшить экономическое состояние сельских территорий.

