В Прикамье поджигателю сотовой вышки грозит до 20 лет колонии

Очерский районный суд Пермского края избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в поджоге местной станции сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (терроризм). Обвиняемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

По данным правоохранительных органов, 21 января 2026 года подозреваемый умышленно поджег антенно-мачтовое сооружение. Его действия привели к выходу из строя телекоммуникационного оборудования и масштабным сбоям в работе связи. В результате пострадали обычные абоненты и произошли нарушения в работе ряда служб.

