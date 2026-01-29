«Спартак» крупно обыграл «Ладу» в матче КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» 28 января прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В составе «Спартака» дважды отличился Никита Коростелев, по голу отметились Павел Порядин, Герман Рубцов, Люк Локхарт и Александр Беляев. У «Лады» шайбу забросили Андрей Алтыбармакян и Артем Земченок.

«Спартак» одержал вторую победу над «Ладой» в текущем сезоне. Тольяттинская команда с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» с 58 баллами находится на седьмой позиции.

Андрей Сазонов