В Чувашии суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года бывшему руководителю исправительного учреждения, который фиктивно оформил одного из осужденных на должность рабочего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В Чувашии экс-главе колонии дали 3 года условно за трудоустройство заключенного

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии экс-главе колонии дали 3 года условно за трудоустройство заключенного

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2024 году осужденному, которого устроили на работу, начислялись зарплата и иные выплаты, несмотря на то что трудовые обязанности тот не выполнял. Общий ущерб бюджетному учреждению превысил 162 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии, 44-летний житель республики занимал должность начальника исправительной колонии № 9 УФСИН России по Чувашии.

Осужденный частично признал вину, пояснив, что действовал из желания помочь осужденному и не преследовал личной выгоды.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

Анна Кайдалова