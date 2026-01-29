Технику и оборудование отправили на СВО из Екатеринбурга

В зону специальной военной операции (СВО) отправили очередную партию гуманитарного груза. Сбор организовал депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Володин на базе своей общественной приемной в Орджоникидзевском районе. Акцию поддержали представители промышленных предприятий, образовательных учреждений и ветеранских организаций, рассказали в пресс-службе гордумы.

В состав гуманитарной помощи вошли продукты, медикаменты, теплая одежда, а также техника и транспорт, включая мотоциклы и квадроцикл. Военнослужащие также получат письма от детей, дизельные тепловые пушки, компрессоры и зарядные устройства, необходимые для работы в полевых условиях.

Депутаты продолжают работу с избирателями и на территории Екатеринбурга. Так, депутат Сергей Павленко организовал поездку в картинг-центр для подростков Чкаловского района, где для 12 юных любителей экстремальной езды устроили соревнования. После турнира школьники обсудили варианты активного досуга, организацию которого готов взять на себя господин Павленко.

Депутат Дмитрий Сергин выполнил просьбу пожилых жителей Чкаловского района о создании условий для лыжных прогулок. Он нашел подходящее место на территории школы № 32 и договорился о прокладке лыжной трассы. Для этого была привлечена специальная техника. Спортсмены-любители уже провели первые тренировки.

Депутат Денис Хаванцев отреагировал на обращение председателя Кировского местного отделения «Всероссийского общества инвалидов» о скоплении снега у здания, где находится организация. Вместе с активной молодежью он очистил подходы от снежных завалов.