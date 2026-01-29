Обвиняемый в коррупции экс-глава Красносельского района подписал контракт с ВС РФ

Красносельский райсуд Санкт-Петербурга приостановил производство по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Красносельского района Олега Фадеенко, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в связи с заключением контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

По версии обвинения, Олег Фадеенко договорился о получении денег от учредителя охранного предприятия ООО «ОП „Рейдер“» за покровительство и непринятие мер по выявленным нарушениям при охране образовательных учреждений. Компания заключила 100 контрактов на сумму не менее 627 млн рублей, после чего предприниматель согласилась передать 6 млн рублей. В ходе оперативных мероприятий 18 декабря 2024 года чиновник получил 3 млн рублей в служебном кабинете, после чего был задержан.

Разбирательство по делу предполагаемого посредника — Мушега Карапетяна, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, продолжается.

Артемий Чулков