Прокуратура проверит информацию о задержках зарплат в детских садах Аши

Ашинская городская прокуратура организовала проверку по информации о задержках выплаты заработной платы в нескольких детских садах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В социальных сетях горожане сообщили, что в некоторых детских садах на неделю задержали выплату аванса за январь. По словам сотрудников дошкольных учреждений, деньги должны были прийти 20-21 января, но этого до сих пор не произошло.

Прокуратура даст исчерпывающую оценку соблюдению трудовых прав работников бюджетной сферы и исполнению органом местного самоуправления бюджетного законодательства. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Виталина Ярховска