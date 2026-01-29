Прокуратура проверит информацию о задержках зарплат в детских садах Аши
Ашинская городская прокуратура организовала проверку по информации о задержках выплаты заработной платы в нескольких детских садах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В социальных сетях горожане сообщили, что в некоторых детских садах на неделю задержали выплату аванса за январь. По словам сотрудников дошкольных учреждений, деньги должны были прийти 20-21 января, но этого до сих пор не произошло.
Прокуратура даст исчерпывающую оценку соблюдению трудовых прав работников бюджетной сферы и исполнению органом местного самоуправления бюджетного законодательства. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.