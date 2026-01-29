МЧС Прикамья предупреждает о сильных снегопадах

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, ночью и днем 30 января по краю ожидается сильный снегопад, на дорогах снежные заносы, днем местами гололед. «В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах»,— предупреждает главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», в ближайшие два-три часа в Перми будет отмечаться интенсивный снегопад, который существенно затруднит движение транспорта в вечерние часы. В 15:35 аэропорт уже отметил снижение дальности видимости до 800 м.