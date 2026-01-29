Развалины замка Оболенских в Нижегородской области продают за 1,4 млн рублей

В Нижегородской области выставили на продажу усадьбу Оболенских в поселке Красная Горка. По данным Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области, усадьба представляет собой руинированный замок-крепость.

Стартовая цена лота — почти 1,4 млн руб. Площадь здания — 414,2 кв. м, земельного участка — 13350 кв. м. Заявку на участие в торгах можно подать до 9 февраля. Аукцион состоится 13 февраля.