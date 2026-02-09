Костные метастазы при раке простаты побеждают радием

Еще в прошлом году у больных раком простаты с костными метастазами был выбор между дорогим лечением импортным препаратом в одном из федеральных центров и паллиативной помощью. Сегодня же лечение таким пациентам доступно по ОМС в онкоцентрах страны. Все благодаря уникальному российскому препарату на основе радионуклида радий-223. В конце 2025 года создатели сырьевого материала для него были удостоены премии «Росатома» для молодых ученых-атомщиков, а публично результаты своей работы представили 2 февраля, в преддверии Дня российской науки.

Новый радиофармацевтический лекарственный препарат разработали и производят в Федеральном научно­клиническом центре медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России в Димитровграде (Ульяновская область). В основе препарата — радионуклид радий-223, получаемый неподалеку, в димитровградском научном институте «Росатома».

В октябре 2025 года за эту работу пятерых сотрудников научного института «Росатома» отметили премией для молодых ученых-атомщиков (денежная часть — 1 млн руб.). На том торжественном мероприятии прозвучало, что новый препарат станет важным этапом развития отечественной радиофармации, поскольку укрепит возможности российской медицины в части высокотехнологичной терапии и поспособствует сокращению зависимости от импортных решений. Так и случилось.

Новый препарат предназначен для таргетной альфа-терапии костных метастазов и представляет собой раствор для внутривенного введения, содержащий радий-223. Преимущества препарата обусловлены уникальными свойствами этого радиоизотопа, отмечает начальник центра ядерной медицины ФНКЦРиО ФМБА России Петр Сычев: «Благодаря тому, что радий-223 по химическим свойствам аналогичен кальцию, после введения он избирательно накапливается в костной ткани, особенно там, где происходит активное деление клеток из-за метастазов, и испускает альфа-частицы высокой энергии с крайне коротким пробегом (менее 0,1 мм), что позволяет точечно разрушать ДНК раковых клеток, практически не повреждая костный мозг и окружающие ткани».

Результатом лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект, в то время как здоровые ткани практически не подвергаются облучению. Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания. Кроме того, радий-223 снимает болевой синдром, обеспечивая таким образом возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии. Это значительно повышает качество жизни пациентов.

Говоря о значимости появления такого препарата, исполняющий обязанности генерального директора ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России Андрей Белостоцкий делится цифрами: ежегодно в России выявляется около 45–48 тыс. новых случаев рака простаты. Он стабильно занимал второе место в структуре онкопатологий у мужчин (после рака легкого), а в 2023 году вышел на первое место. При этом у 20–30% пациентов заболевание переходит в стадию кастрационно-резистентного рака с костными метастазами, и это именно тот профиль, на который нацелен препарат на основе радия-223.

Во многих случаях он позволяет обеспечить переход от паллиативной помощи к полноценной терапии таких пациентов, подчеркивает Андрей Белостоцкий: «Препарат на основе радия-223 достоверно увеличивает общую выживаемость пациентов с тяжелыми формами рака простаты. Альтернатива до недавнего времени у российских пациентов была всего одна — немецкий препарат, чья высокая стоимость и крайне сложная логистика делают его применение доступным лишь для небольшого количества пациентов в крупнейших федеральных центрах».

Производство полного цикла в ФНКЦРиО и научном центре «Росатома» целиком базируется в Димитровграде — практически географическом центре России. Это позволяет в кратчайшие сроки доставлять свежие порции препарата на основе радия-223 в онкоцентры по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока.

Поставляется радиоактивный препарат как автомобильным, так и авиатранспортом, отмечает главный инженер отделения радионуклидных источников и препаратов научного института «Росатома» в Димитровграде Андрей Лыков: «Для своевременной доставки препарата заблаговременно прорабатывается транспортная схема с учетом бронирования рейсов, количества заказов, упаковок и возможностей ближайших авиаузлов. Институт имеет собственный специализированный автотранспорт и соответствующие лицензии для транспортировки упаковок с препаратом как до ближайших авиаузлов, так и доставки радиоактивной продукции непосредственно в адрес отечественного заказчика в любую точку России».

При этом препарат на основе радия-223 включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и доступен пациентам бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

На сегодня высокая терапевтическая результативность препарата уже подтверждена данными клинического наблюдения за пациентами, отмечает Петр Сычев: «На сегодня выполнено более 600 циклов терапии. В приоритете те пациенты, у кого метастазы вызывают боли, требующие постоянного приема анальгетиков, поскольку препарат не только борется с опухолью, но и значительно снижает болевой синдром».

По словам радиолога, стандартный курс лечения обычно состоит из шести внутривенных инъекций, которые проводятся с интервалом в четыре недели. Процедура может выполняться в условиях дневного стационара, после чего пациент может покинуть клинику, так как альфа-излучение практически не выходит за пределы его тела и не представляет опасности для окружающих.

Не радием единым

Премия для молодых ученых-атомщиков сотрудникам научного института «Росатома» в Димитровграде досталась за создание производства не только радия-223, но и актиния-225 — еще одного перспективного радиоизотопа медицинского назначения.

«Сегодня использование альфа-эмиттеров, таких как радий-223 и актиний-225, считается одним из наиболее перспективных направлений в ядерной медицине, их называют будущим лечения рака,— говорит старший научный сотрудник отделения радионуклидных источников и препаратов научного института “Росатома” в Димитровграде Павел Буткалюк.— Участок для производства радия-223 мы запустили в 2022 году, а для производства актиния-225 — в 2023-м».

Как поясняет главный инженер отделения радионуклидных источников и препаратов научного института «Росатома» в Димитровграде Андрей Лыков, актиний-225, как и ряд других перспективных изотопов (например, радий-224, радий-226, торий-227, торий-228), послужит основой для новых таргетных радиофармпрепаратов: «От них ожидается высокая эффективность в адресной терапии рака простаты, молочной железы, кожи, при нейроэндокринных опухолях и многих других онкозаболеваниях. Такие препараты смогут воздействовать не только на раковые клетки в первичном очаге, но и на метастазы. Это открывает новую надежду в лечении неоперабельных форм рака».

Радиофармпрепараты на основе актиния-225, поставляемого предприятиями «Росатома», в медицинскую практику в России вводятся с 2022 года. Препарат на тории-227 проходит доклинические исследования с 2023-го, а препараты из радия-224, радия-226 и тория-228 находятся на различных стадиях разработки.

