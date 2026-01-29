Путин отметил вклад ОАЭ в переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном отметил вклад страны в украинское урегулирование и поблагодарил за организацию контактов по этому вопросу в различных форматах.

«Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации»,— сказал Владимир Путин в начале переговоров в Кремле.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что ОАЭ поддерживает любые усилия, направленные на достижение дипломатического решения конфликтов.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 23-24 января принимал в Абу-Даби делегации России, США и Украины. По оценкам властей ОАЭ, встречи прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере и стали важным шагом на пути к урегулированию. Следующий раунд переговоров, назначенный на 1 февраля, также пройдет в Абу-Даби.

Лусине Баласян