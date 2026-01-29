В 2025 году число кибератак на госресурсы Татарстана выросло в два раза
В Татарстане в 2025 году зафиксировали рост числа кибератак на государственные информационные ресурсы вдвое. Об этом сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин на итоговой коллегии ведомства.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Всего в 2025 году число кибератак достигло 1,5 млн случаев.
В ответ на усиление угроз ведомство планирует в 2026 году существенно усилить защиту. Планы включают повсеместное внедрение сертифицированных средств защиты информации и проведение комплексных проверок безопасности.