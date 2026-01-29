В Татарстане разработали программу развития ИИ до 2030 года

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин анонсировал пятилетнюю программу развития искусственного интеллекта в республике. Об этом он сообщил на итоговой коллегии министерства, прошедшей в IT-парке имени Башира Рамеева.

В Татарстане разработают программу развития ИИ до 2030 года

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам министра, цель программы — сформировать в Татарстане полноценную ИИ-экосистему: подготовить собственных специалистов, создать современную инфраструктуру и внедрить технологии искусственного интеллекта в экономику и систему госуправления.

Программа будет состоять из четырех направлений: развитие инфраструктуры, подготовка кадров, реализация прикладных проектов и научные исследования.

В частности, в республике планируют запустить образовательную программу «Алгарыш — ИИ» для подготовки специалистов. Татарстан будет полностью оплачивать обучение и проживание лучших студентов в ведущих мировых вузах по ИИ-направлениям. Обязательное условие — после окончания обучения выпускники должны вернуться в республику и отработать не менее трех лет.

Анна Кайдалова